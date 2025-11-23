Karate, gli Esordienti della Funakoshi sono primi in Piemonte

Grandissima prestazione di squadra nella 2a edizione del Trofeo Regionale CSEN Piemonte per 5 giovanissimi Esordienti della Funakoshi Karate 1976 che hanno conquistato 4 ori e 1 argento! Impegnati nella specialità Kumite, gli atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti hanno vinto e “convinto” con prestazioni di elevato contenuto qualitativo, dominando le rispettive categorie.

Conquistano l’oro nei 40 kg. femminile, Greta Bagatin, protagonista anche nei recenti Campionati Italiani e nell’Open League Fijlkam con il settimo posto in classifica; nei 56 kg. femminile, Martina Ciliesa, campionessa regionale in carica e 5a classificata nell’Open League Fijlkam; nei 38 kg maschili, Gregorio Seracini e nei 53 kg maschili, Davide Ramella Pralungo. Cede invece in finale e si classifica al 2° posto nei 48 kg maschili, Francesco Lepori, vicecampione regionale in carica.