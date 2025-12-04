Biellese in e-bike: percorso invernale fra Oropa e il Cucco FOTO e VIDEO

Pedalare con la e-bike significa anche sperimentare, modificare i percorsi e combinare itinerari diversi. Il territorio biellese, grazie alla sua fitta rete di sentieri, strade sterrate e single track accompagnati da panorami alpini di grande suggestione, si conferma un ambiente ideale per il cross country, con alcuni tratti di enduro che aggiungono ulteriore interesse.

Con questo spirito, nonostante la giornata fredda e uggiosa, abbiamo scelto di esplorare la valle di Oropa.

Lasciata la città in direzione Pollone, con una tappa al Bar Vecchio Ciliegio, abbiamo proseguito verso Sordevolo e successivamente, passando da San Grato, abbiamo raggiunto il Tracciolino, optando per un percorso più “morbido”, una sorta di riscaldamento prolungato.

Raggiunta Oropa, la decisione di salire verso la punta del Cucco era ormai definita. Abbiamo imboccato la strada che conduce alla galleria di Rosazza e, all’ultimo tornante, l’abbiamo lasciata per prendere il sentiero, dando inizio alla parte più tecnica e divertente dell’uscita. Le condizioni del fondo — molto umido, con alcuni tratti innevati — richiedevano un approccio attento, fantasioso ma prudente.

L’ultimo tratto tra l’Alpone e la punta del Cucco rappresenta sempre una sorpresa: il sentiero tende a scomparire e la navigazione procede “a vista”. Anche questo, però, costituisce un elemento caratteristico e stimolante del percorso.

Dopo alcune foto di rito, abbiamo iniziato la discesa. Il primo segmento è, come di consueto, impegnativo per i freni, e lasciar correre non è possibile.

Raggiunto il sentiero del “Cammino dei Preti”, abbiamo evitato il rientro diretto verso Oneglie a causa del fondo eccessivamente bagnato e della presenza di numerose radici viscide. Abbiamo quindi percorso un tratto del Cammino verso Oropa, per poi imboccare il sentiero che scende verso la frazione Caramelleto di Tollegno: un’area che negli ultimi anni abbiamo frequentato meno e che merita una maggiore attenzione in futuro.

L’uscita si è conclusa con una piacevole discesa verso la città e, infine, verso casa.

Il giro si chiude con 43,69 km, 1.242 m di dislivello positivo e un tempo complessivo di 4h40’.

Invitiamo tutti a scegliere il percorso di proprio interesse tra quelli proposti nei post di eBike Biella e a unirsi a noi: l’esperienza è completamente gratuita. Chi non fosse in possesso di e-bike... la forniamo noi!

Foto e video vengono montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo davvero indimenticabile.