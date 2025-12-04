Tatiana Shpilevaya giudice internazionale di ginnastica Ritmica per il quadriennio 2025 – 2028.

Si possono sempre raggiungere nuovi traguardi, anche per chi ha ottenuto nel proprio campo vette assolute. E’ il caso della direttrice tecnica della Rhythmic School Tatiana Shpilevaya, che dopo essere stata atleta di ottimo livello, è passata ad allenare conquistando risultati eccezionali. Ha portato una sua ginnasta sul tetto del mondo, ha guidato le individualiste della nazionale italiana alle olimpiadi, ha condotto le sue ginnaste biellesi alla conquista di svariate decine di titoli nazionali, ininterrottamente dal 2003 al 2024. Tatiana Shpilevaya ha ora aggiunto un nuovo tassello alla sua importante carriera nel mondo dello sport: ottenendo dalla Federazione Internazionale di Ginnastica il brevetto di Giudice Internazionale italiano.

E’ stato complesso l’iter per giungere a questo ennesimo risultato?

"La qualifica richiede una conoscenza approfondita del codice dei punteggi sia per quanto riguarda le gare individuali che per quelle a squadre – risponde Tatiana Shpilevaya – la ginnastica Ritmica è uno sport di valutazione in cui occorre conoscere dettagliatamente ogni elemento per valutare le ginnaste in modo adeguato. Le variabili sono innumerevoli e gli esercizi durano pochi minuti, ma esprimono il lavoro di mesi a volte di anni, per cui è fondamentale valutare in modo estremamente preciso e corretto le esibizioni individuali o delle squadre. E’ indispensabile pertanto essere ben preparati e con approfondite conoscenze… le dirò che occorre studiare molto ed esercitarsi continuamente per saper riconoscere ogni dettaglio, inoltre, il codice dei punteggi varia ogni quadriennio per cui lo studio e l’applicazione devono essere costanti".

Quando e dove ha effettuato gli esami?

"Gli esami si sono tenuti il 1° ed il 2 Novembre, in modalità on line in forma pratica - risponde la neo giudice internazionale - per quanto mi riguarda, mi trovavo a New York (accompagnavo mio marito che ha effettuato la Maratona della grande mela) e per il fuso orario si sono svolti a partire dalle cinque del mattino…(in Italia erano le 11) … devo ammettere che sono stati un pò difficoltosi per l’apprensione, in quanto la connessione internet non era perfetta, e per la tensione che genera un esame importante come questo dovendo valutare tutti gli attrezzi della Ginnastica Ritmica esibiti da ginnaste e squadre di livello mondiale, in tempi identici a quelli di competizione… ma, nonostante tutto – conclude Shpilevaya - l’esame è stato superato con esito positivo per cui sono molto soddisfatta".