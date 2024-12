Tante cose da fare a Biella nel we del 20, 21 e 22 dicembre

MOSTRE

- Biella, via Corradino Sella 6 Trame di vita. L'arte tessile di Teodolinda Caorlin, dal 30 novembre 2024 al 22 dicembre, con orario: dalle 10 alle 18 Biella

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25 Images, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella, fino al 6 gennaio.

- Biella, “Placido Castaldi: una vita per l’arte”, presso lo Spazio Cultura dell’Ente, in via Garibaldi 14 e sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025. La mostra si articola in due allestimenti

- Mongrando, mostra “Il risveglio del Vallino”, dal 21 al 24 dicembre 2024 presso il salone adiacente alla Biblioteca comunale.

- Biella, BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile) J’ai plus de souvenirs que si J’avais mille ans