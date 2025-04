Carcere di Biella, cerimonia per i 208 anni della Polizia Penitenziaria, il Direttore Dello Preite: "Oggi rendiamo omaggio a tutti voi" FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi venerdì 4 aprile presso la casa circondariale di Biella si è svolta la cerimonia celebrativa del 208° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla presenza delle più alte cariche delle istituzioni e dei rappresentanti degli enti del territorio. Tra i presenti anche il Sottosegretario alla Giustizia Onorevole Andrea Delmastro.

Per prima a prendere la parola è stata Lina di Domenico vice capo Dap: "In questo anno abbiamo vissuto momenti di grande intensità, ogni giorno ci troviamo davanti a situazioni complesse che richiedono equilibrio, umanità e fermezza. Grazie a tutti voi per l'impagabile dedizione con cui svolgete il vostro servizio in un contesto umano e sociale molto difficile. Siete essenziali. Grazie a voi a nome dell'amministrazione penitenziaria ma anche come privata cittadina".

"Celebrare oggi la Festa significa rendere omaggio a tutti voi che ogni giorno siete chiamati a rassicurare la sicurezza rispettando sempre la dignità delle persone che sono affidate alla vostra custodia, nonostante le provocazioni, nonostante le aggressioni e le ferite che molto spesso subite - ha esordito il direttore della casa circondariale di Biella Anna Maria Dello Preite -. Io fin da primo giorno che sono arrivata ho ritrovato nel personale di questo istituto tutte le qualità che fanno di questo corpo uno che non ha niente da invidiare agli altri, e di questo vi dico grazie, per quanto avete fatto fino a oggi e per quello che avete ancora da fare".

Il Comandante della casa circondariale Paolo Cugliari ha presentato i dati dell'istituto di Biella, dal numero dei detenuti (476) a quello del personale e delle aggressioni, nel 2024 sono state 28 . Ha poi ringraziato per l'accoglienza: "Grazie al direttore e alle aree dell'istituto. Siamo una grande famiglia, c'è un confronto continuo. Grazie anche ai sindacati con i quali c'è una grande collaborazione".

Ha poi preso la parola il provveditore regionale Antonio Galati che ha ringraziato anche le famiglie presenti e infine il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: "Questa è una forza più misteriosa delle altre. Senza che me ne vogliano le altre divise, che amo tutte indistintamente, loro sono doppiamente eroi perché, a differenza delle altre forze che voi vedete per strada, sono invisibili, eppure sono essenziali. Sono uomini che tutti i giorni garantiscono la legalità e anche i diritti dei detenuti più deboli, soprattutto rispetto ai detenuti sopraffattori, che stanno lontano dalle loro famiglie intere notti, passate qua dentro in una condizione di carenza di organico, e che tutto questo lo fanno per spirito di servizio nei confronti della patria. Grazie uomini e donne della Polizia Penitenziaria, viva l'Italia, viva la Polizia Penitenziaria, viva il reparto di Biella".

Il Sottosegretario ha fatto anche cenno alle minacce che ha ricevuto dai detenuti appartenenti alla criminalità organizzata: "Uomini e donne che appartengono alla criminalità organizzata in tempi passati potevano pensare di ricostruire gerarchie criminali all'interno degli istituti, quell'epoca è finita, anche soprattutto grazie a voi".