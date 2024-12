Valdilana, la magia del Natale illumina Mosso: prende vita il Presepe Gigante di Marchetto FOTO e VIDEO

Come da tradizione, con l'arrivo del Natale torna a Mosso di Valdilana il Presepe Gigante di Marchetto, con le sue statue e le storie della tradizione di un tempo passato lontano nel tempo. Per l'occasione, il quotidiano Newsbiella.it ha visto in anteprima alcune novità come illustrato nel video allegato.

Ricordiamo che nella giornata odierna, a partire dalle 10, sono aperte le visite. Presenti in piazza Italia anche una trentina tra espositori di articoli di artigianato, enogastronomia e articoli da regalo. Senza dimenticare che la Pro Loco di Mosso distribuirà bevande calde e golosità; a disposizione, nel pomeriggio, anche laboratori creativi e letture animate per i più piccoli, in collaborazione con la biblioteca di Mosso.

La visita inaugurale del Presepe Gigante di Marchetto con il taglio del nastro è prevista per le 15.30.