Arriva a Biella il Truck Tour Banca del Cuore

È ripartita la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che fa parte del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore.

“Cuore pulsante” della campagna è un Jumbo Truck appositamente allestito che sosterà in molte piazze italiane, tra le quali Piazza Martiri della Libertà a Biella, dal 9 all’11 aprile per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende:

- screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

- stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

- screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola

goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

- stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

- consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione

per il Tuo cuore;

- rilascio della BancomHeart, una card che permette al cittadino di connettersi alla “Banca del Cuore” e accedere in qualsiasi momento ai propri dati clinici relativi agli screening svolti durante la campagna.

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2024-2025 è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus ed è attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2024.

Il prof. Michele Gulizia - Responsabile del Settore Operativo Autonomo Banca del Cuore e Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - ha spiegato: “La Banca del Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. Rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e permette, anche, la prevenzione e il controllo del diabete mellito.

Inoltre, grazie alla Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore”, ci consente dal 2017 di andare direttamente a casa degli italiani per svolgere questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese.”

“Il Truck Tour Banca del Cuore anche quest’anno vede il coinvolgimento a titolo gratuito di cardiologi ospedalieri ANMCO e dello staff medico e infermieristico del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Biella, che ringrazio per la collaborazione perché offre una preziosa opportunità ai cittadini del territorio biellese” ha così commentato il dott. Andrea Rognoni – Direttore del Dipartimento Medicina e Urgenza e Direttore della S.C. Cardiologia dell’ASL di Biella.

Scopri qui tutte le tappe del Tour: www.bancadelcuore.it

“La Direzione Generale si complimenta con il Dott. Andrea Rognoni e con tutta l’équipe medica e sanitaria della S. C. Cardiologia – ha così commentato il Direttore Generale, Mario Sanò – per aver offerto la propria disponibilità a collaborare ad un’iniziativa di livello nazionale di promozione della salute e prevenzione, che si aggiunge all’attività quotidiana del reparto e che testimonia una particolare attenzione alla salute della popolazione biellese”.