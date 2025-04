Associazioni di Volontariato a Teatro: una serata fra cultura e solidarietà.

Una serata all'insegna della solidarietà e della cultura per conoscere le associazioni di volontariato del territorio biellese e le loro attività a favore della comunità. L'appuntamento è per venerdì 11 aprile, alle ore 21, presso il Teatro di Chiavazza, in Via Firenze 1.

L’iniziativa, organizzata dalle associazioni della Consulta di Biella del Centro Territoriale per il Volontariato ETS, nasce con l’intento di presentarsi alla cittadinanza e alle istituzioni locali attraverso un format coinvolgente e ricco di contenuti. Il programma della serata prevede musica, teatro, video e poesia, in un intreccio di performance artistiche e testimonianze che mettono in luce il cuore pulsante del volontariato biellese.

Ad aprire l’evento, il filmato “Caschi rossi” a cura dell’associazione Angeli in Moto, seguito dalla proiezione fotografica dell’Associazione Scuola Aperta (ASA). La FAND Biella – Associazione Diabetici e il Centro Aiuto alla Vita (CAV) porteranno in scena due rappresentazioni teatrali. AIL Biella Clelio Angelino presenterà “Dono che salva la vita”, mentre l’associazione Piccolo Fiore proietterà il filmato “40 vette”. In programma anche un video dell’AIDO – Associazione Donatori Organi, e la performance musicale del gruppo Tessiture Sonore. La serata proseguirà con il reading della scrittrice Patrizia Verarstro per il gruppo Voci di Donne, e una performance artistica di Zeta 1. La partecipazione musicale sarà arricchita dalla presenza dell’insegnante di chitarra e ukulele Alessio Camalti, mentre la regia video e luci sarà curata da Massimiliano Gaggino. La conduzione dell’evento è affidata a Gigliola Topazzo.

Una serata aperta a tutti, per lasciarsi ispirare dalle tante anime del volontariato locale.

Per informazioni: Claudio – 335 5738055.