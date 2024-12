Anche in alta Valsessera si comincia a respirare il clima natalizio. Per l'edizione 2024 torna a Coggiola il Presepe di Rivò, che sarà visitabile dall'8 dicembre al 12 gennaio.

Saranno presenti più di 100 personaggi a grandezza naturale in tutta la frazione del paese. Inoltre, per tutti i giorni, sarà illuminato fino alle 22. Per info: 333.6283841 o 333.6096800.