Natale in Valdilana: celebrazioni, spettacolo e comunità

Venerdì 20 dicembre, a partire dalle 17, il Palazzetto Comunale Palagiletti ospiterà Natale in Valdilana, un evento organizzato dal Comune per celebrare i diciottenni, valorizzare il prezioso contributo delle associazioni locali e condividere con l’intera comunità il calore delle festività natalizie.

La serata si aprirà con un momento istituzionale dedicato ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età. In un gesto simbolico e carico di significato, il Comune consegnerà ai neomaggiorenni una copia della Costituzione Italiana, un dono che rappresenta l’augurio per un futuro responsabile e consapevole, oltre che un invito a riflettere sui valori di cittadinanza attiva e democrazia. “La consegna della Costituzione ai nostri diciottenni è un rito importante che sancisce il loro ingresso nella vita adulta”, hanno dichiarato unanimi il Sindaco di Valdilana Mario Carli e la vice Elisabetta Prederigo. “Vogliamo che comprendano l’importanza dei diritti e dei doveri che li attendono, e il ruolo che ognuno di loro può svolgere nel costruire una società migliore.” Accanto ai giovani, protagoniste della serata saranno le associazioni del territorio, il cuore pulsante di Valdilana. Con il loro impegno costante, queste realtà arricchiscono la comunità attraverso iniziative culturali, sportive e sociali. Durante l’evento, il Comune esprimerà un sentito ringraziamento a tutte le associazioni per il loro lavoro insostituibile.

“Le associazioni sono il tessuto connettivo della nostra comunità. Con il loro lavoro volontario e la loro dedizione, contribuiscono a rendere Valdilana un luogo ricco di opportunità e valori”, ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Francesca Barioglio. “Questo evento è anche per loro: un momento per dire grazie e rinnovare il nostro sostegno.” La serata proseguirà con un brindisi di buon Natale, un’occasione conviviale per scambiarsi auguri e celebrare il valore dello stare insieme. “Il brindisi è un simbolo di unità e speranza, un gesto che rappresenta il nostro desiderio di un futuro prospero per tutti i cittadini”, ha aggiunto l’Assessore agli Eventi Marco Carravieri. Subito dopo, gli spettatori saranno coinvolti in uno spettacolo emozionante con le esibizioni di BiVertical e Arabesque, che porteranno sul palco un saggio di ginnastica artistica e danza.