"Innovare nel welfare. La prospettiva del Social Work", un convegno a Città Studi

L'11 aprile presso l'Aula magna di Città studi si terrà un convegno dal titolo "Innovare nel welfare. La prospettiva del Social Work".

E' un evento promosso dal Consorzio IRIS e dall'Università degli Studi di Torino in collaborazione con numerosi Enti gestori dei Servizi sociali del Piemonte. L'occasione nasce da un protocollo di collaborazione per onorare la memoria di Annalisa Sala che per molti anni ha diretto il Consorzio IRIS con uno sguardo sempre rivolto all'innovazione per rispondere al meglio ai bisogni delle persone con difficoltà che si rivolgono alla rete dei servizi.

L'evento vede la partecipazione di relatori provenienti da diverse parti d'Italia per raccontare le attività innovative sperimentate nei propri servizi sociali.

Il buffet è donato da numerose Ditte del territorio biellese che come da diversi anni mettono generosamente a disposizione i propri prodotti ed è curato dall'associazione "Diversamente chef".

Sono ancora aperte le iscrizioni in presenza e online