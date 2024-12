Vespri Natalizi all’organo, a Masserano un concerto per celebrare il Natale

La magica atmosfera del Natale rivivrà nella suggestiva cornice della Chiesa Collegiata della Santissima Annunziata di Masserano grazie alla seconda edizione dei Vespri Natalizi all’organo.

L’appuntamento, fissato per sabato 21 dicembre alle 18, offrirà al pubblico una serata di musica sacra e natalizia, organizzata dalla Parrocchia della SS. Annunziata. Protagonisti dell’evento saranno gli organisti Giacomo Baltera ed il Maestro Ermanno De Stefani, accompagnati dalla straordinaria voce del baritono Andrea Modenese, che impreziosirà l’esibizione con interpretazioni vocali cariche di emozione.

La serata sarà resa ancor più speciale dall’utilizzo di uno degli organi storici del Biellese, un capolavoro meccanico costruito da Alessandro Mentasti di Novara e ultimato nel 1888. Lo strumento, con la sua ricca gamma sonora, rappresenta un prezioso tesoro del patrimonio musicale e artistico del paese. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nelle sonorità dell’organo monumentale, che farà risuonare brani tradizionali (ma non solo) del periodo natalizio, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera di solenne spiritualità e celebrando il Natale attraverso la bellezza della musica.

Dagli organizzatori un ringraziamento speciale all'Istituto Medico Specialistico Sangaudio di Lessona per il contributo offerto alla realizzazione del concerto.