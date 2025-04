Ritorna il Road To The Future 2025 Prima Tappa a Città Studi Biella

Ritorna il Road To The Future 2025

Ritorna il "Road to the Future", l'evento dove sfide e soluzioni tecnologiche si intrecciano per stimolare l'innovazione. Il roadshow, organizzato da Sistema Poli della Regione Piemonte, ha l’obiettivo di esplorare nuove idee progettuali e di promuovere collaborazioni tra aziende attraverso tre appuntamenti dedicati a macrotemi cruciali, che si svolgeranno in tre località del Piemonte: Biella, Novara e Torino.

Dopo il successo della passata edizione, il format di quest’anno è stato rinnovato per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Ogni tappa rappresenta un'opportunità unica per le imprese di presentare le proprie sfide e di scoprire soluzioni innovative, favorendo la creazione di partnership. I Poli di innovazione condivideranno le ultime novità riguardanti bandi e finanziamenti, facilitando incontri tra domanda e offerta e creando spazi per il matchmaking.

Gli incontri sono aperti ad imprese, organizzazioni e realtà innovative, che potranno beneficiare di molteplici vantaggi, tra cui tavoli tematici su macrotemi cruciali, un approccio cross-settoriale che favorisce l'incontro tra diversi ambiti e opportunità di networking con aziende, esperti e investitori. Inoltre, il roadshow offrirà opportunità internazionali grazie al supporto di Enterprise Europe Network.

La prima tappa, che si terrà a Città Studi Biella, sarà dedicata al macrotema del tessile con l’incontro dal titolo "Le sfide del tessile tra tradizione e innovazione: dalla circolarità alla digitalizzazione".

L’incontro si svolgerà martedì 15 aprile, dalle 14,00 alle 18,00, a Città Studi Biella, Polo di eccellenza tessile e gestore del cluster Po.in.tex che offrirà un ambiente stimolante per approfondire i trend del settore. Questa prima tappa si colloca nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, un’iniziativa del Ministero del Made in Italy che celebra la creatività e l’eccellenza italiana.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per le imprese del settore tessile di confrontarsi e collaborare, affrontando insieme le sfide attuali e future. Durante l'evento, i partecipanti potranno assistere a una sessione plenaria in cui verranno approfonditi i trend del settore e ascoltati i pitch di alcune imprese con idee innovative. A seguire, si svolgeranno tavoli di lavoro tematici, dove le aziende potranno discutere e proporre soluzioni alle sfide del settore tessile. Saranno attivi quattro tavoli di lavoro:

- Economia circolare e riciclo dei tessili; Digitalizzazione di processo e di prodotto;

- Tecnologie pulite per una produzione tessile ecosostenibile (riduzione del consumo di acqua, di coloranti, di chemicals, ecc.);

- Tessili diversificati (smart textiles, tessili per uso biomedicale, tessili per aerospazio, ecc.).

Dopo l’evento di Biella, il roadshow proseguirà il 15 maggio a Novara, affrontando il tema delle Green Economies, e si concluderà il 9 luglio a Torino con il focus sulle Smart Communities.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate attraverso il form disponibile sul sito di Sistema Poli: www.sistemapoli.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare Città Studi allo 015 8551111/48 oppure inviare una mail a polo.tessile@cittastudi.org