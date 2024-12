Biella, “Placido Castaldi: una vita per l’arte” in mostra a Spazio Cultura.

Nel decennale della scomparsa di Placido Castaldi, uno dei più importanti artisti biellesi del Novecento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella celebra la sua memoria con la mostra “Placido Castaldi: una vita per l’arte”.

L’esposizione, dedicata all’arte incisoria del “pittore della neve”, sarà inaugurata il 13 dicembre alle 18.00 presso lo Spazio Cultura dell’Ente, in via Garibaldi 14 e sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025. La mostra si articola in due allestimenti:

Dal 14 dicembre al 6 gennaio , protagonista sarà il mondo delle montagne, tra vedute di vette e sogni alpinistici.

Dall’11 gennaio al 9 febbraio, un focus sulla Valle Elvo e su altri scorci biellesi.

Le incisioni esposte appartengono alla collezione di Sergio Caneparo, entrata nel 2020 nel patrimonio della Fondazione.

Un’occasione unica

"Mai prima d'ora l'arte incisoria di Placido Castaldi è stata oggetto di una mostra così specifica – spiega il curatore Sergio Caneparo – Un evento unico che testimonia la maestria tecnica e la passione dell’artista".

La mostra si collega idealmente a “Steve McCurry. Uplands&Icons”, ospitata a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero fino al maggio 2025, creando un dialogo tra la poetica della montagna e la visione artistica.

Programma e informazioni pratiche

Ingresso libero

Orari :

Lunedì-venerdì: 10.30-12.30 e 16.00-17.30

Sabato e domenica: 16.00-19.00

Feste natalizie: 26-29 dicembre, 1° e 3-6 gennaio: 16.00-19.00

Una figura poliedrica

Castaldi, nato a Pollone nel 1925, ha alternato pittura, scultura e incisione, ispirandosi alle bellezze naturali del Biellese e alle sue esperienze alpinistiche in tutto il mondo. La cascina dei Paci a Sordevolo fu il suo laboratorio e rifugio creativo.