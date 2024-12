Motori |

Premiazioni per Rally & Co, ecco i vincitori

Dicembre è tempo di premiazioni ed anche gli alfieri della Rally & Co impegnati nel Suzuki Challenge hanno ottenuto i premi a loro riservati. Sabato 7 dicembre Suzuki Italia ha celebrato la conclusione della stagione sportiva 2024 del Motorsport presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, uno degli spazi più prestigiosi al mondo dedicati alla storia dell’automobile premiando i vincitori dei due trofei monomarca: la Suzuki Rally Cup e il Suzuki Challenge che, giunto alla 25° edizione, ha conferito a Gianluca Morra e Stefano Tironi la coppa per la medaglia d’argento, ottenuta sulla Suzuki Vitara di classe T2 vettura pressoché di serie e molto meno potente di quella del vincitore. Sulla piccola Suzuki Jimny di classe TH ottengono la quarta posizione di campionato Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato , un risultato di assoluto prestigio se rapportato alla cavalleria della vettura.

c. s. Rally & Co g. c.