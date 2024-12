TeamVolley: Bonprix a caccia di punti fra le colline delle Langhe.

Seconda trasferta consecutiva nel campionato di Serie B2 nazionale per il Bonprix TeamVolley, che dopo essersi finalmente sbloccato a Milano cerca continuità su un altro campo complicato. Sabato alle 21 , le biancoblù affronteranno L’Alba Volley nell’impianto del centro storico langarolo.

Il commento del vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Alba presenta alcuni punti di contatto con la trasferta di Chieri, che non è finita benissimo e della quale dovremo tenere a mente dove siamo stati insufficienti, per non ripetere gli stessi errori. Il loro organico è di rilievo, fatto di attaccanti che uniscono fisico, potenza ed esperienze di livello. Sappiamo che non stanno attraversando un momento semplice, dopo il cambio forzato in panchina, ma le potenzialità sono alte. Sarà importante far funzionare la battuta - su un campo non facile per quel fondamentale - ed essere determinati in muro-difesa, rispondendo alle pallonate che arriveranno e alternando con lucidità sciabola e fioretto. In soldoni: sfruttare con convinzione le nostre caratteristiche per consolidare la nostra identità, il momento positivo e la classifica che (non dimentichiamolo) ci vede davanti a loro».

Aggiunge la banda Veronica FRANCOLI: «Siamo consapevoli che sabato ci aspetta uno scontro diretto importante, contro la sesta in classifica. È una di quelle partite che possono segnare il nostro percorso in campionato, quindi stiamo lavorando duramente in allenamento per arrivare preparate al massimo. La squadra sta vivendo un buon momento: c’è coesione e voglia di crescere, a maggior ragione dopo la vittoria di sabato scorso, che è stata per noi la prima in trasferta. Questo ci ha dato tanta motivazione e fiducia di poter fare ancora meglio. Affronteremo Alba con la consapevolezza di potercela giocare, contando sui nostri punti di forza ma sicuramente senza sottovalutare il valore delle avversarie. Da parte mia, sono al primo anno a Lessona ma sento di essermi integrata bene nell’ambiente: cerco sempre di portare il mio contributo e di farmi trovare pronta quando vengo chiamata in causa».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

SERIE B2

Sabato 14/12, ore 21. Palestra Polivalente “Centro Storico” di Alba (CN)

L’Alba Volley Asd – BONPRIX TEAMVOLLEY

PRIMA DIVISIONE TST

Domenica 15/12, ore 21. Palestra S.M. “Bollini” di Novara - [10a giornata]

Pallavolo Scurato – BOTALLA TEAMVOLLEY

Lunedì 16/12, ore 20.45. Palasport di Lessona (BI) – [11a giornata]

BOTALLA TEAMVOLLEY – Gs Tollegno

UNDER16

Domenica 15/12, ore 10.30. Palestra “Pellico” di Santhià (VC)

Pallavolo Santhià – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER14

Sabato 14/12, ore 16.30. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – 2mila8volley Domodossola

UNDER13

Sabato 14/12, ore 13.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley Cigliano