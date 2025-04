Alberto Barberis Canonico, il ricordo del ministro Pichetto: “Grande industriale, un vanto per Biella”

“Con grande commozione apprendo la notizia della scomparsa di Alberto Barberis Canonico. Un Cavaliere del Lavoro, un grande industriale, un vanto per Biella e il suo territorio, e per me soprattutto un amico. Mi stringo in questo momento di dolore alla famiglia con grande affetto”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.