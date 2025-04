Bonprix TeamVolley, salvezza raggiunta: è la terza di fila in B2

Il 3-1 di Lessona contro Guffanti Milano consegna al Bonprix TeamVolley la terza salvezza consecutiva nel girone nazionale di Serie B2. In questa stagione non ci sono quasi mai stati dei dubbi in proposito, ma il risultato è frutto del solito grande lavoro corale. Giocatrici, staff tecnico e dirigenza: missione compiuta, ancora una volta.

Inedito 6+1 per coach Fabrizio Preziosa. Daffara palleggio e Filippini opposto, Biasin e Gualinetti banda, Fizzoti libero, Fallarini e Bonini centrali. Primo set e buona partenza del Bonprix, con Milano in difficoltà nella ricezione. Guffanti riesce comunque a sistemarsi ma alcune imprecisioni portano la panchina ospite al primo time-out sul 7-4. Daffara serve spesso Fallarini e Bonini, che non tradiscono la fiducia. Tutto il TeamVolley gira a meraviglia e il gap si allarga. Altro tempo meneghino sul 19-12, ma si rientra con un ace all’incrocio delle linee di Filippini. Entra il libero Spinello e De Carlini al centro, al posto di un’ispirata Bonini. Tanti errori e il parziale scivola via fino alla diagonale di Gualinetti per il 25-16.

Seconda frazione e altra spallata con il turno iniziale in battuta di Bonini, per il 5-0. Non è un momento di grande spettacolo: Daffara pesca un improbabile punto per il 12-7 (con invasione avversaria) e il gioco si ferma sul 12-7. Il Guffanti rimane attaccata per gli errori del Bonprix, subito ricambiati. Uno scambio rocambolesco (eufemismo) viene risolto da Biasin per il 18-10. Debutta Sola e rientra Spinello, con Francoli che prova a movimentare la battuta. Macchieraldo rileva Fallarini, gli errori si accumulano e la stessa Macchieraldo piazza il muro del 25-15.

Terzo set e primo vantaggio della serata per Milano, con lo staff lessonese che mantiene lo stesso sestetto. Daffara continua a inventare punti di secondo tocco, ma Guffanti torna sopra sul 4-6. La solita Bonini dà un po’ di spinta alle compagne, scese di giri. Diego entra al posto di Biasin, ma si arriva addirittura al 7-12 e Preziosa chiama time-out. La luce non si accende, Milano continua a fare quello che vuole e arriva anche sull’11-19, con una rinnovata solidità a muro. Rientra Francoli per servire sul 16-22, ma la frazione si conclude con l’inevitabile 17-25 del Guffanti (a muro, non a caso).

Quarto parziale e formazione del primo set, con la sola Macchieraldo al posto di Fallarini. L’ennesimo giro sul rollercoaster della stagione biancoblù porta ad una partenza a marce altissime con quattro punti di fila. Macchieraldo è “on fire”, ma qualche pasticcio di troppo rimette le ospiti in piedi che alla fine impattano sul 10 pari. I punti puliti sono pochi: il 13-12 di Filippini è la diagonale più stretta della stagione, seguita dal solito tocco sotto-rete di Macchieraldo. A Milano scende ancora la catena, un muro di Bonini forza il time-out ospite sul 17-13 e al rientro in campo la centrale concede il bis. Daffara continua a segnare e Biasin picchia bene in battuta. Si chiude con due muri di fila: prima Macchieraldo, poi Gualinetti. Il 25-17 vale la terza salvezza consecutiva del Bonprix TeamVolley in categoria nazionale.

Coach Fabrizio Preziosa spiega: “La salvezza ci regalerà l’ennesima stagione in Serie B2. Di positivo c’è anche il record di punti in campionato, il nostro obiettivo di serata. Da quando siamo approdate nella categoria nazionale è stato un crescendo e, vincendo contro Milano, siamo arrivate a quota 36. Di questo siamo contenti. La prestazione? Identica a quella di Pavia, sette giorni fa: due set dominati, poi un terzo dove siamo partite piano e abbiamo rincorso. La girandola di sostituzioni non è una giustificazione, perché siamo calate nell’attenzione: ne avevamo parlato a inizio settimana e nel briefing, è la continuità mentale che fa la differenza. Nel quarto ci siamo riuscite in parte, c’è stato un set e mezzo di black-out e i soliti alti e bassi. Non troviamo la quadra, ma per fortuna tutto ciò non ha mai inciso su risultati e classifica, sebbene sia stato questo a non permetterci di avvicinare i piani alti. Un peccato, ma più di tanto ormai non ci possiamo fare”.

Aggiunge la mvp di serata, la schiacciatrice Letizia Gualinetti: “Volevamo i tre punti per superare il record societario nei tre anni di Serie B2. Ora possiamo vivere le prossime partite più serenamente, con la certezza di essere salve. Ce l’abbiamo fatta: non dico che adesso sarà tutto in discesa ma potremo divertirci e non vedo l’ora. Il focus della stagione rimane il quinto posto. Il terzo set? Lasciamo stare, purtroppo facciamo resuscitare anche le squadre che sono già nello spogliatoio. Fa specie dirlo a un mese dalla fine, ma su quello c’è da lavorare perché è soltanto un aspetto mentale. Per fortuna riusciamo sempre a riprenderci”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Guffanti Group Milano Team Volley 3-1 (25-16/25-15/17-25/25-17)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi ne, Daffara 4, Diego 2, Biasin 4, Gualinetti 15, Francoli, Sola 1, Bonini 14, Macchieraldo 9, Fallarini 6, De Carlini, Filippini 9, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.