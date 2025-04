Biella, trasformare idee in progetti concreti: GAL Montagne Biellesi investe sul futuro FOTO e VIDEO

Biella, trasformare idee in progetti concreti: GAL Montagne Biellesi investe sul futuro.

Questa mattina a Biella, nelle suggestive sale di Palazzo Gromo Losa, si è svolto il convegno che ha tracciato il bilancio dell’impegno del GAL Montagne Biellesi nel corso della programmazione 2014-2022. Un racconto non solo fatto di numeri — con quasi 7 milioni di euro di investimenti tra imprese ed enti pubblici — ma anche di esperienze, reti, azioni coordinate e bandi che hanno dato forma concreta alla visione di sviluppo locale partecipato.

L’incontro ha messo in luce le esperienze nate dalla collaborazione fra enti privati che insieme, tramite la forza della rete ed il supporto degli enti locali, hanno dato vita allo sviluppo del turismo territoriale e gettato le basi per cooperazioni future. Un momento di scambio e progettazione che apre la strada con slancio alla nuova programmazione, con nuove risorse, energie e idee per il futuro.

Di seguito le testimonianze dei protagonisti della giornata:

Francesco Delmastro – Presidente GAL Montagne Biellesi

“Il GAL è una società mista pubblico-privata, e la nostra forza risiede nella capacità di far dialogare queste due anime. La nuova fase che stiamo avviando è un vero e proprio salto di qualità: vogliamo essere pronti per attrarre nuove risorse, collaborare con le Unioni Montane e lavorare in chiave multidisciplianare. Il futuro ci attende”

Marco Gallo – Assessore allo Sviluppo e Promozione della montagna della Regione Piemonte

“I GAL piemontesi sono un esempio nazionale di sinergia. Mettere a sistema esperienze diverse ha permesso di sviluppare il territorio in modo concreto. La Regione crede fortemente in questa rete e l’obiettivo è farne delle vere e proprie agenzie di sviluppo locale.”

Laura Zegna – Presidente Consorzio Turistico Alpi Biellesi

“Abbiamo iniziato nel 2017 mettendo in rete piccoli produttori e strutture turistiche locali. Il GAL ci ha permesso di dare vita alla 'Panoramica del Gusto' e di sostenere progetti come percorsi natura ed e-bike. Il lavoro in rete è la chiave: più soggetti diversi si uniscono, più il territorio cresce.”

Stefania Massera – Pasticceria Massera Gino Srl (Sala Biellese)

“Grazie al GAL abbiamo ristrutturato un forno storico, ridando vita a un pezzo di storia del nostro paese. L’iniziativa ha destato molta curiosità e interesse: oggi sono in molti a chiedere di visitarlo, anche grazie alla rinascita del turismo lento.”

Andrea Montefino – Azienda Agricola Montefino (Graglia)

“Con il supporto del GAL abbiamo potuto investire nella trasformazione dei prodotti e realizzare una cantina per la stagionatura dei formaggi. Questo ha migliorato la qualità della nostra offerta e ci ha permesso di essere più competitivi sul mercato.”