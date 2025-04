Con Franco Bonavigo tra i sentieri del Biellese: presto i consigli settimanali dei percorsi in e-bike.

Il Biellese, ricco di paesaggi suggestivi e la ricchezza di percorsi immersi nella natura, è il luogo ideale per gli appassionati di cicloturismo.

L'utilizzo delle e-bike nel cicloturismo offre numerosi vantaggi, sia per la salute che per l'ambiente. Le biciclette a pedalata assistita permettono di affrontare percorsi più lunghi e impegnativi senza un eccessivo sforzo fisico, rendendo il ciclismo accessibile anche a chi non è particolarmente allenato. Per questo motivo verranno presentati itinerari dedicati a principianti, neofiti e appassionati, per scoprire i tracciati più suggestivi del nostro territorio. Ogni settimana Franco Bonavigo, tester di percorso, ci accompagnerà alla scoperta di percorsi adatti a tutti, offrendo consigli pratici e informazioni dettagliate per vivere al meglio l’esperienza su ruote.

Forte di una grande passione ed esperienza sportiva, Bonavigo vanta di una carriera poliedrica che spazia dal parapendio al Krav Maga. Negli ultimi anni il mondo delle e-bike ha preso il sopravvento e ora intende promuovere uno stile di vita sano, valorizzando il cicloturismo e l’area biellese.

Che siate alla ricerca di una tranquilla gita domenicale o di un'avventura immersi nella natura, l’utilizzo delle e-bike renderà accessibile ogni percorso. Grazie ai consigli degli esperti non mancheranno descrizioni dettagliate, per pianificare le uscite in totale sicurezza. Presto nuovi itinerari: preparate le vostre e-bike per una gita primaverile.