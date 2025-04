Adunata Alpini a Biella: nei locali e nei negozi "Amici degli Alpini" prezzi convenzionati

Realizzare tutte le sinergie necessarie per la migliore riuscita dell’evento: con questo obiettivo comune si è realizzata anche a Biella grazie al contributo di Ascom Confesercenti, Cna e Confartigianato L’organizzazione della 96ª Adunata nazionale degli Alpini, che si terrà a Biella nei giorni 9,10,11 maggio 2025, potrà contare così anche sull’accoglienza coordinata e festosa di tanti negozi, ristoranti, bar e altre attività commerciali della città. Sostenendo questo progetto negozi e pubblici esercizi si impegnano a garantire una politica dei prezzi e promozioni dedicate non solo agli Alpini ma a tutti coloro che saranno in città nel rispetto della qualità del prodotto.

Durante i giorni dell’Adunata gli esercizi convenzionati esporranno una locandina con la dicitura "Amici degli Alpini" pronti ad accogliere con felicità e cortesia gli ospiti presenti per questi occasione. (Un esempio di prezzi convenzionati: il bicchiere di birra da 40cl 5 euro, il caffè 1 euro, 1 calice di vino da 10 cl 1,5 euro e un panino monofarcito 4 euro)