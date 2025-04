Weekend in e-bike: un tour panoramico della Valle Elvo per godersi panorami mozzafiato FOTO e VIDEO

Weekend in e-bike: un tour panoramico della Valle Elvo per godersi panorami mozzafiato.

Un allenamento a basso supporto elettrico ci suggerisce un giro sicuramente banale dal punto di vista "tecnico" ma spettacolare per l'effetto panoramico.

Un tour in eBike che coniuga semplicità e bellezza, ideale per chi cerca un’esperienza immersiva nei paesaggi del Biellese senza troppi tecnicismi. Proposto da eBike Biella, l’itinerario parte da San Grato di Sordevolo, dove inizia la salita al Tracciolino, una strada sterrata dal fondo regolare, ma con alcuni strappi decisi.

Il Tracciolino funge da trasferimento panoramico fino all’attacco della salita all’Alpe Cavanna: quattro chilometri su fondo sterrato con pendenze che superano il 16%. Un’occasione perfetta per scattare qualche foto all’alpeggio prima di affrontare il tratto dai panorami più suggestivi: un balcone che si affaccia sul territorio circostante, una traversata da Pian Bres alla Bossola di Graglia.

Ma attenzione alla discesa: i 2,7 km che seguono richiedono prudenza, con una pendenza che tocca il 28% nell’ultimo tratto asfaltato. Dopo un po’ di relax, arriva il divertimento tecnico: la discesa da San Carlo si effettua tramite un sentiero veloce che termina sulla strada per Bagneri, e poi giù per la mulattiera dell’Infernone a tratti insidiosa per il fondo sconnesso e umido.

In totale: 58,09 km, 1.744 metri di dislivello positivo e un tempo di percorrenza di 5 ore circa. L’invito di eBike Biella è aperto a tutti: i percorsi sono adatti a tutti e la partecipazione è gratuita. “Per chi ne fosse sprovvisto, l’eBike ve la forniamo noi! E per un ricordo indimenticabile doto e video montati e pubblicati sui social”.

