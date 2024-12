Gare e impegni per Rally & Co, ecco i risultati finali

Weekend su 3 fronti quello appena trascorso per i piloti e navigatori della scuderia Rally & Co. Al Rally del Brunello, gara su terra toscana, con partenza a Montalcino, 13° piazza assoluta e seconda posizione di classe per l’inedito equipaggio composto da Alessandro Bottazzi ed Alyssa Anziliero che a bordo della Opel Corsa Gsi hanno regalato spettacolo sugli sterrati che furono teatro del Rally mondiale di Sanremo.

Sfortuna per Carmelo Cappello e Paulo Denegri, ritiratisi dopo la 7° prova per un problema alla leva del cambio della loro Fiat 500 Giannini rimasto letteralmente in mano al pilota! Alla Ronde del Canavese (partita quest’anno da Valperga) Maurizio Gabella e Cristina Roccati su Renault Clio Rally 5 arrivano 25° assoluti e 4° di classe a soli 3 secondi dal gradino più basso del podio mentre il navigatore Giuliano Santi al Pavia Rally Circuit (disputato sul circuito di Castelletto di Branduzzo in coppia con Paolo Drago su Renault Clio Super 1.600) ha dovuto affrontare una gara tutta in salita per alcuni problemi che non ha consentito loro di migliorare la 75° posizione finale.