Sradicate piante e bulbi nella rotonda a Candelo. Avis Biella: "Ci aspettiamo che i responsabili si facciano avanti" FOTO

Purtroppo però abbiamo trovato la nostra rotonda rovinata da qualcuno che non ha lasciato tracce di sé. Gli incidenti possono capitare, specialmente con il tempo avverso, ma questo non sembrerebbe essere un incidente. Infatti pare che qualcuno abbia voluto fare una "scritta" nella neve, sradicando così piante, bulbi e prato che ci eravamo impegnati a curare pochi giorni fa.

Ci aspettiamo quindi che i responsabili si facciano avanti per aiutarci a sistemare l’aiuola. Un piccolo pezzo di terra che nella sua semplicità e nella cura che gli abbiamo riservato, sensibilizza al dono di sangue e plasma chiunque passi per via per Candelo.