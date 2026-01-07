Biella, due auto divorate dalle fiamme nella notte: scattano le indagini sulle cause

Sembra proprio che siano andate completamente distrutte le due auto che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero state avvolte dalle fiamme.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di oggi, 7 gennaio, in strada Novellino di Chiavazza, nel comune di Biella. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata dall'incendio. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro; inoltre, sono in corso i dovuti accertamenti che chiariranno le cause del rogo e i contorni della vicenda.