Vasto incendio a Crevoladossola, da Biella anche un mezzo dei Vigili del Fuoco in supporto

È intervenuto anche un mezzo logistico, con due persone a bordo, proveniente dal comando provinciale di Biella, in supporto ai Vigili del Fuoco, impegnati da molte ore nel vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio, sui versanti sopra Crevoladossola, nell’area di Cuslone.

Il rogo ha coinvolto una superficie significativa di vegetazione. Alle operazioni hanno partecipato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a numerose squadre di volontari antincendio boschivo provenienti da diversi comuni ossolani, tra cui Varzo, Formazza, Domodossola, Masera, Valle Antigorio e Crevoladossola. Al momento non risultano abitazioni direttamente esposte al pericolo ma il livello di attenzione resta elevato, anche perché il fuoco sta avanzando verso le zone più alte del versante. È atteso il supporto di un elicottero per le operazioni dall’alto.

Nel frattempo, i Carabinieri di Crevoladossola avrebbero fermato una giovane donna, di origine straniera, sospettata di aver innescato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe riferito di aver acceso un fuoco per segnalare la sua presenza dopo essersi smarrita. Gli accertamenti sono in corso. Il rogo, attivo da ore nell’area di Cuslone, continuerà a essere sorvegliato costantemente per scongiurare possibili rischi per le abitazioni a valle.