CRONACA | 07 gennaio 2026, 11:20

Soccorsi nella notte a Cavaglià, anziano assistito dopo un incidente domestico

Soccorsi nella notte a Cavaglià, anziano assistito dopo un incidente domestico (foto di repertorio)

Intervento di soccorso nel comune di Cavaglià. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte di ieri, 6 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, un anziano non sarebbe più riuscito a rialzarsi dopo una caduta in casa. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco.

g. c.

