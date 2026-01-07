Soccorsi nella notte a Cavaglià, anziano assistito dopo un incidente domestico

Intervento di soccorso nel comune di Cavaglià. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte di ieri, 6 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, un anziano non sarebbe più riuscito a rialzarsi dopo una caduta in casa. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco.