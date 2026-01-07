Vigili del Fuoco in azione nella notte appena trascorsa per una doppia fuga gas registrata nei comuni di Biella e Quaregna Cerreto. In entrambi i casi, le squadre hanno individuato le perdite e messo in sicurezza le aree interessate.
mercoledì 07 gennaio
martedì 06 gennaio
lunedì 05 gennaio
domenica 04 gennaio
Biella
Allarme gas nella notte, a Biella e Quaregna Cerreto arrivano i Vigili del Fuoco
