07 gennaio 2026

Allarme gas nella notte, a Biella e Quaregna Cerreto arrivano i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione nella notte appena trascorsa per una doppia fuga gas registrata nei comuni di Biella e Quaregna Cerreto. In entrambi i casi, le squadre hanno individuato le perdite e messo in sicurezza le aree interessate.

