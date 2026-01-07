Allarme gas nella notte, a Biella e Quaregna Cerreto arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione nella notte appena trascorsa per una doppia fuga gas registrata nei comuni di Biella e Quaregna Cerreto. In entrambi i casi, le squadre hanno individuato le perdite e messo in sicurezza le aree interessate.