Tentato furto a Cavaglià: controlla le videocamere e chiama i Carabinieri

Nella giornata di ieri alcune persone si sarebbero introdotte all’intero di un magazzino, intente a rubare. La segnalazione è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 5 gennaio, da parte di un cittadino di Cavaglià. L’uomo, controllando le immagini delle videocamere di sorveglianza, aveva notato del movimento: diversi soggetti si stavano aggirando nei pressi della propria abitazione, dove erano in corso dei lavori edili.

I malintenzionati si sono introdotti in un’area adibita a magazzino e il cittadino ha chiamato i Carabinieri. Fortunatamente i presunti ladri non hanno portato via nulla, ma le segnalazioni di questo tipo si susseguono senza sosta.

Le forze dell'ordine effettueranno ulteriori accertamenti in merito.