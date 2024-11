Candelo, rovinata l'aiuola dell'Avis dai vandali. Sindaco: “Responsabili si facciano avanti”

Nella rotonda tra Candelo e Biella, ignoti hanno rovinato l'aiuola e sradicato piantine e bulbi appena piantati da AVIS.

Il sindaco Paolo Gelone non usa giri di parole: “Un atto deplorevole e stupido, che non voglio considerare solo una goliardata perché va a danneggiare beni pubblici e se non bastasse anche il lavoro, l’impegno e il cuore di chi dedica il proprio tempo per il bene della collettività. Spero che con il passaparola dei social queste parole possano arrivare anche a chi ha fatto questa piccola grande idiozia. Ha calpestato l'impegno di tanti volontari Avis, a cui va la nostra piena solidarietà, persone che con dedizione e passione hanno lavorato per creare uno spazio non solo decorativo, ma simbolico. Un messaggio è stato rovinato che serviva a sensibilizzare sull'importanza del dono di sangue”.

E aggiunge: “Se il responsabile ha compreso la stupidata lo invito a prendersi le sue responsabilità e a farsi avanti per porre rimedio. In ogni caso, sono certo che la nostra comunità saprà reagire e rendere ancor più forte non solo l'azione concreta per il nostro territorio, continuando a dedicare qualche ora di volontariato al proprio paese ma anche attraverso il dono di sangue e plasma, un gesto semplice che può salvare vite. Insieme possiamo trasformare questo brutto episodio in un'opportunità per dimostrare ancora una volta la forza dei valori della nostra comunità”.