Tollegno piange “Meo” Germanetti, punto di riferimento del Carnevale

Comunità di Tollegno in lutto per la morte di Bartolomeo Germanetti, mancato nei giorni scorsi all'età di 90 anni.

A ricordarlo la Pro Loco e il Comitato del Carnevale sui propri canali social: “Si porgono le più care e sentite condoglianze alla famiglia Germanetti per la perdita del nostro caro 'Meo', figura importantissima del Carnevale e del nostro paese. Ti ricorderemo sempre così”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Tollegno alle 15 di domani, 8 gennaio. Sempre qui verrà recitato il Santo Rosario alle 19.30 di stasera.