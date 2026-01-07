 / Circondario

Circondario | 07 gennaio 2026, 12:20

Tollegno piange “Meo” Germanetti, punto di riferimento del Carnevale

Aveva 90 anni, il ricordo di Pro Loco e Comitato del Carnevale.

Comunità di Tollegno in lutto per la morte di Bartolomeo Germanetti, mancato nei giorni scorsi all'età di 90 anni.

A ricordarlo la Pro Loco e il Comitato del Carnevale sui propri canali social: “Si porgono le più care e sentite condoglianze alla famiglia Germanetti per la perdita del nostro caro 'Meo', figura importantissima del Carnevale e del nostro paese. Ti ricorderemo sempre così”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Tollegno alle 15 di domani, 8 gennaio. Sempre qui verrà recitato il Santo Rosario alle 19.30 di stasera.

g. c.

