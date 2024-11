Avis Biella, consegnate le borse di studio FOTO

Sono stati premiati sabato presso la sede Avis di Biella i sette studenti assegnatari delle Borse di Studio promosse dall'associazione dei donatori di sangue. Si tratta di: Leonardo Licciardello, Giada Comella, Lisa Terzo, Gaia Bonino, Luca Zaramella, Michele Magliola e Sofia Fasso.

L'iniziativa delle borse di studio è una delle azioni che Avis mette in campo con le scuole; il reclutamento di nuovi donatori è sempre necessario per garantire il ricambio generazionale dei volontari e assicurare all'Ospedale la costante e ininterrotta disponibilità di sacche in base alle richieste dei reparti.

"Sono molto orgoglioso di consegnare a questi giovani donatori un riconoscimento per i loro meriti scolastici e il loro precoce impegno nel sociale" ha detto Lorenzo Tivelli presidente della sezione Avis di Biella durante la cerimonia di consegna e ha aggiunto: "siete un esempio per i vostri amici e i vostri coetanei: diffondente il messaggio di altruismo ed impegno che avete dimostrato e che testimoniate con la donazione di sangue e plasma".

Ricordiamo che per diventare donatori è necessario essere maggiorenni, godere di buona salute e pesare almeno 50 kg. La segreteria è a disposizione per raccogliere le candidature per i nuovi volontari e concordare il percorso di accertamento medico alla donazione svolto dal personale dell'Asl di Biella.