Il Gruppo Amici Sportivi Valdengo ricorda Maurizio Botta: “Sarai sempre con noi”

“Venerdì scorso è mancato improvvisamente Maurizio Botta, nostro instancabile socio, contabile e volontario. I funerali a cui c’è stata una folta partecipazione degli abitanti di Valdengo e di persone da altri paesi, venuti a salutare Maurizio, una persona schiva, riservata ma molto determinata che ha speso il suo tempo libero a collaborar in diverse associazioni di Valdengo quale la nostra, ASD Fulgor Ronco Valdengo e Associazione Musicale di Valdengo.

Ai funerali, Bruno Montererrario, nostro presidente ha detto: “Caro Maurizio, insieme abbiamo fatto un lungo percorso di vita sia privata che associativa. Abbiamo condiviso sempre in modo pacato e sereno tante iniziative importanti, portandole sempre a termine per il bene della associazione.Tu sei sempre stato presente ogni qualvolta ci fosse la necessità o il bisogno di aiutare anche per altre associazioni, sempre in prima linea ma senza voler apparire. Questa era la tua grande virtù che sei riuscito a trasmettere anche a chi ti stava attorno. Poi con il 22 novembre tutto questo è volato via lasciando un vuoto incolmabile; non solo per la nostra associazione, di cui sei sempre stato un ottimo amministratore, ma anche per il paese di Valdengo. Ciao Maurizio , fai buon viaggio e riposa in pace. Sarai sempre con noi”.