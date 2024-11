Ieri, 22 novembre, alle 12.30, in via Frassati a Pollone un'auto condotta da una 64enne è uscita di strada probabilmente per il ghiaccio sul manto stradale, ed è andata ad impattare contro il muretto di contenimento della carreggiata. Nessun'altro mezzo è rimasto coinvolto. La donna è stata condotta in ospedale in codice verde mentre i Carabinieri rilevavano il sinistro e regolavano la viabilità