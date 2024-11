T T Biella: Weekend di campionato con due vittorie e due pareggi

Serie B2.

Al PalaSantoStefano, in serie B2, la formazione del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo si è imposta al Romagnano con il punteggio di 5 a 2. Ai tre punti di capitan Eugenio Panzera si sono aggiunti due punti Francesco Gamba, che si è imposto, in bella, sia a Bonetti sia a Vianello; contro quest’ultimo la partita è stata molto combattuta per Gamba; vinti i primi due set abbastanza agevolmente, perde il terzo e, malamente, il quarto; in quello decisivo si ritrova, in pochissmo, 7 a 1 sotto; da qui in avanti, tuttavia, il bravo atleta biellese non ha sbagliato più nulla: a quota nove agguanta la parità per poi chiudere provvidenzialmente set e partita (8/7/-13/-6/9). A bocca asciutta rimane Matteo Passaro, battuto da Guidi e Bonetti. La formazione del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo ha in sostanza già incontrato tutte le formazioni di medio/bassa classifica: all’appello mancano solo la corazzata Verzuolo (Garello, Sych e Bertolini) e il Mondovì (Negrila, Torta e Fragolino); ma se ne parlerà a metà dicembre.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,10; T.T. Mlm Mondovi',8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; Luigi Rum Compagnia Unica,4;; Tt Enjoy,2; T.T. Valenza Kimonoporte,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Asd Tt Romagnano,2.

Serie C2.

Anche in serie C2 la formazione del TT Biella – Biella Legno ha disputato in casa il match contro il Valenza, imponendosi con il punteggio di 5 a 3. I punti per gli avversari sono stati conquistati dal bravissimo Berta, ancora imbattuto. Per i colori biellesi, sono andati a segno Lodovica Motta in tre set su Lenti e Luca Lanza e Tommaso Sorrentino, ambedue su Sandiano e su Lenti. Mattia Noureldin ha giocato una sola partita, persa contro il capitano avversario Berta. L’esito di questo girone è ancora molto incerto: sono tre le formazioni che si stanno mettendo in luce: il Romagnano, lo Splendor e il TT Biella – Biella Legno. Si prospetta un campionato veramente avvincente.

Classifica: Tt. Biella - Legno,8; Tt. Romagnano,8; TtAsd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,6; . Valenza - Andrew's Style,6; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; Tt. Novara Hcm,0; G.S. G. Regaldi Novara,0.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini era impegnata in quel di Villadossola. Seguiti da Stefano Erba, i portacolori biellesi hanno chiuso in parità, 3 a 3, un match che non ha presentato grandi spunti di interesse. Gli esiti degli incontri sono stati, tutto sommato, abbastanza scontati; da segnalare la bella prestazione di Federica Prola contro l’imbattuto Vesci. Per i lanieri, oltre a Federica Prola, hanno giocato Stefano Torrero e Giacomo Cenedese, mentre completavano la squadra ossolana, Dossena e Pedroli.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,8; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,7; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,6; Tt. Novara A Hcm,5; Tt. Novara B Hcm,3; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,3; Tt Sisport A,2; Tt. Alessandria,0.

Serie D2.

Nel campionato di D2 i team del TT Biella - Pizzeria Giordano e del TT Biella - Tintoria Ferraris non hanno giocato, avendo già anticipato ad ottobre il “derby”.

Classifica: Tt. Romagnano,7; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,7; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Asdtt Ivrea B,3; Coumba Freide T.T. Aosta,3; Tt. Pontdonnas,2; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,1.

Serie D3.

Nel campionato di D3 l’avversaria del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza era, a Collegno, il team dell’Enjoy. Il risultato finale è stato un pareggio: 3 a 3. Un punto a testa per i biellesi Gabriele Carisio e Traian Muscalu sulla giovane Potenza, e un punto di capitan Federico Villa su Celi. Completavano la formazione di casa Ciobotaru e Lessio. La compagine del TT Biella - Barbera Auto ha riposato.

Classifica: Tt. Romagnano,6; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,5; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,5; Tt. Enjoy Honey Badgers,3; Coumba Freide Tt. Aosta,3 ;Tt. Biella - Barbera Auto,0.