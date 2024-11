Chiavazza: scontro auto scooter in via della Vittoria

E' successo questa mattina, oggi mercoledì 20 novembre, intorno alle 7,30: tra via della Vittoria e via Verdi a Chiavazza si sono scontrati un'auto e uno scooter.

A bordo del ciclomotore sembra che ci fosse un giovane che non ha comunque avuto necessità di cure mediche. In seguito all'urto è invece andato in frantumi il finestrino posteriore della macchina.