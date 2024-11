Furto a Dorzano: asportati contanti e monili in oro - Foto di repertorio

Nella serata di ieri, intorno alle 18.30, è stato segnalato un furto all'interno di un'abitazione a Dorzano.

I malviventi si sono introdotti nell'appartamento attraverso una porta finestra, asportando denaro contante e alcuni monili in oro, per un danno attualmente in fase di quantificazione.

Il proprietario, un uomo di 57 anni, ha allertato i Carabinieri che si occuperanno delle indagini.