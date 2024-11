Altro giro a vuoto, Bonprix TeamVolley ko a Milano

Tre su tre. Il Bonprix TeamVolley rientra ancora una volta a bocca asciutta da una trasferta, nel girone nazionale di Serie B2. Il 3-0 patito a Milano contro il Viscontini Volley si aggiunge a quelli di Moncalieri e Alessandria.

Primo set che parte equilibrato, ma solo fino al 7 pari. Poi tre punti di fila delle milanesi (e qualche difficoltà in ricezione) forzano il primo time-out lessonese. La musica non cambia, perché in uscita il parziale è di 7-3 per Viscontini e sul 17-10 coach Preziosa fa ancora il gesto della T. Questa volta qualcosa migliora, complice anche qualche sostituzione. Un piccolo 1-5 spaventa le padrone di casa, che fermano il gioco solo per spezzare il ritmo al Bonprix e chiudere al rientro sul 25-21. Ottima partenza per il TeamVolley nella seconda frazione, con due ace in battuta di Bonini e una pipe di Gualinetti. Viscontini però si ricompone alla svelta, comincia a carburare e con quattro punti di fila rimette il naso avanti. Coach Preziosa cambia il palleggio – fuori Caimi e dentro Daffara – e si va avanti come un elastico, punto a punto fino al 14 pari. Le milanesi sono le prime a rompere l’inerzia, e sul 16-14 è subito time-out. Biasin subentra a capitan Diego, ma il finale è un monologo delle lombarde: 8-2 di parzialino e il tabellone di Trenno lampeggia 25-18.

Terzo set subito in salita, con Viscontini che pronti-via scappa sul 5-1 e lo staff lessonese costretto a richiamare subito la truppa. Lo farà ancora sul 10-6, poco dopo. Parte una girandola di cambi: entra in partita Francoli, rientra Daffara. Gli animi si scaldano, capitan Diego riceve un cartellino giallo. Il Bonprix lotta fino all’ultimo, ma il gap scavato nella prima fase è decisivo. Finisce ancora 25-21.

Coach Fabrizio Preziosa: “C’è poco da commentare, possiamo solo dar merito a Viscontini di aver giocato il giusto tipo di partita. Ci hanno fatto male con il servizio e hanno difeso bene: anche nei palloni più improbabili sono riuscite ad allungare gli scambi, con la pazienza di attendere il momento giusto per poi sfruttare gli attaccanti principali. Tolto il loro merito, noi non abbiamo fornito una buona prestazione dal punto di vista tecnico, in nessun fondamentale e con nessuna giocatrice. Abbiamo fatto ricorso a tanti cambi per trovare nuove soluzioni, senza successo. Non una buona partita. Ci rimbocchiamo le maniche perché queste gare vanno affrontate diversamente: siamo state troppo brutte per essere vere. In nessun frangente siamo state in controllo e le avversarie ne hanno approfittato. Non ne facciamo un dramma, ma dobbiamo essere consapevoli che quello che stiamo facendo non è sufficiente, soprattutto perché non ci fa giocare bene a pallavolo. Abbiamo toccato male la palla quando era nelle nostre mani. Nelle tre sconfitte subite in trasferta non siamo mai state dominate, ma le avversarie hanno sempre sfruttato le nostre pecche tecniche di costruzione e finalizzazione. Lavoriamo sul nostro campo: tatticamente riusciamo sempre a inquadrare la partita e a limitare i punti forti avversari, però se giochi male devi per forza rincorrere”.

Tea Consulting Viscontini Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (25-21/25-18/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara 2, Diego 9, Gualinetti 16, Biasin 1, Francoli, Bonini 4, Fallarini ne, De Carlini ne, Macchieraldo 3, Filippini 11, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.