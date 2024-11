Lanciano mattone contro il vetro di un camper, atto vandalico a Mongrando

Atto vandalico a Mongrando, con un camper danneggiato da mani ignote. “Parliamo di quasi 4mila euro di danni per un mezzo del 1983 – spiegano i proprietari - Tra venerdì e sabato notte ci hanno rotto il vetro del camper con un mattone, un danno non indifferente. Il camper era parcheggiato al cimitero di Curanuova. L'intento non era rubarlo ma solo fare un danno, o un dispetto. Se qualcuno avesse visto o notato qualcosa non esiti a informare le forze dell'ordine. Purtroppo non è il primo episodio che subiamo”.