Camper nel mirino dei vandali a Mongrando, sindaco Teagno: “Sì a maggiori controlli”

Atti vandalici a Mongrando, con alcuni camper danneggiati da mani ignote. Nei giorni scorsi, sulle pagine del nostro quotidiano, era stata riportata la testimonianza dei proprietari di uno dei mezzi colpiti.

Sul tema è intervenuto il sindaco Michele Teagno: “I camper posteggiati evidentemente danno fastidio a qualcuno. Durante il fine settimana un camper posteggiato in un parcheggio pubblico in frazione Curanuova ha subito un atto vandalico, nello specifico la rottura del parabrezza mediante il lancio di un mattone sul vetro ma non è il primo evento che capita. Poche settimane fa sempre un camper posteggiato, stavolta in frazione San Michele, è stato vandalizzato mediante imbrattamento della carrozzeria. Due fatti scuramente non collegabili per modalità e posizione, ma che ci inducono a una riflessione più approfondita su ciò che tutti quanti assieme possiamo fare".

E aggiunge: "Esprimo, innanzitutto, profondo rammarico per questi gesti di inciviltà ed invito la cittadinanza a fornire qualsiasi indicazione alle competenti forze dell’ordine nel caso in cui si sia visto o sentito qualcosa di potenzialmente utile per rintracciare il malfattore. Per questi motivi, sono stati allertati i Carabinieri che, oltre ad occuparsi dell’indagine, si è trovato l’accordo sull’effettuare maggiori controlli durante le ore serali e notturne, confidando che simili episodi non si ripetano più nella nostra amata Mongrando”.