Il Comune di Biella mette a bando la gestione della Cascina Valfenera Superiore al Parco della Burcina

Era agosto quando la Giunta Comunale di Biella aveva deliberato l’avvio di una procedura pubblica per la concessione in uso oneroso della "Cascina Valfenera Superiore", a Pollone all’interno del Parco della Burcina. L’edificio, un tempo adibito a ristorante-trattoria, è attualmente inutilizzato e si sviluppa su due piani per una superficie totale di 149 mq. E in questi giorni, il Comune di Biella ha avviato una procedura pubblica per procedere con l'affidamento in concessione dello stabile. La struttura, in passato utilizzata come ristorante-trattoria, è attualmente inutilizzata e l’Amministrazione comunale ha deciso di valorizzarla, riportandola a nuova vita.

L’edificio si sviluppa su due piani ed è composto, al piano terra, da sala bar e ristoro, cucina, servizi igienici (compreso un bagno accessibile alle persone con disabilità), dispensa e locali di servizio; al piano superiore si trova una sala da pranzo. La superficie complessiva è di 149 metri quadrati.

Attraverso la deliberazione della Giunta comunale, il Comune ha stabilito di affidare l’immobile a un soggetto esterno tramite asta pubblica, scegliendo l’offerta che presenterà il canone annuo più alto. Sarà valutata esclusivamente l’offerta economica. Chi otterrà la concessione dovrà inoltre occuparsi, prima dell’avvio dell’attività di ristorazione, di alcune opere di manutenzione necessarie all’utilizzo della struttura.

La concessione avrà una durata di 6 anni, a partire dalla firma del contratto, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni.

Il canone annuo a base d’asta è stato calcolato utilizzando i valori di mercato dell’Agenzia delle Entrate e ammonta a 4.648,80 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22%, per un totale di 5.671,54 euro all’anno.

Obiettivo del Comune è valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e favorire il rilancio di un luogo storico e suggestivo all’interno di una delle aree naturalistiche più importanti del territorio.