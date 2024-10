A Piatto profondo cordoglio per i funerali di Paolo Botta (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Cordoglio a Piatto per la morte di Paolo Botta, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 52 anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità biellese. In tanti, tra amici e sportivi, hanno raggiunto oggi pomeriggio la chiesa parrocchiale del paese per stringersi al dolore dei familiari.