Ginnastica Biella, piccole atlete in gara a Torino.

Ancora a Torino, domenica 28 ottobre 2024, la Squadra di Ginnastica Biella, composta da Viola Piva, Rachele Grazioli, Matilde Goria, Adele Blotto e Matilde Lancellotti, accompagnata da Irina Sitnikova e Sara Battagion, ha partecipato alla seconda prova del Campionato a squadre Gold 2.

Le giovani atlete non sono ancora riuscite a raccogliere il grande lavoro svolto in palestra, ma la preparazione agonistica sta procedendo e certamente sapranno fare meglio la prossima gara in calendario.

Per ora, a causa di un paio di errori di troppo, ci si deve accontentare del 5° posto. Complimenti comunque per il costante impegno che porterà la squadra ad un miglioramento sicuro.

Grazie anche alle nostre tecniche, Sara e Irina per i loro sacrifici.