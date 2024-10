Virtus Biella si impone in trasferta: i risultati del fine settimana.

La Virtus Biella U18 Nera si impone in trasferta contro Omegna con una vittoria netta e convincente per 3-0. Domenica 28 ottobre partita impeccabile, le ragazze hanno dimostrato una grinta e una voglia di portare a casa il risultato mai viste prima. Protagoniste della serata Chiara Cutellè, top scorer con 17 punti, e Bea Mossotti nel ruolo di libero, che non ha lasciato cadere nessun pallone, garantendo una difesa solida per tutta la partita.

Commento del coach: "Con due prestazioni da dimenticare alle spalle, le ragazze sono scese in campo con voglia di riscatto. Sin dal primo punto hanno messo in campo l'intensità e le qualità richieste trovando la fiducia per forzare e tenere un livello alto, senza lasciare spazio alle avversarie di giocare la loro pallavolo. Questo deve essere il nostro punto di partenza."

Tabellino punti:

· Gallina 7

· Silletti N. 11

· Riva 2

· Cutellè 17

· Caffaro 5

· Silletti G. 12

· Mossotti 0

· Pozzo ne.

· Mancin ne.

· Porta ne.

· Pricco ne.

· Milian ne.

· Padula ne.