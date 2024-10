Spaventoso incidente nella notte di ieri sabato 26 ottobre a Salussola: le cause sono ancora in corso di accertamenti, ma intorno a mezzanotte un'auto lungo la SP 143 è uscita di strada e si è ribaltata.

Il conducente al suo interno non essendo in grado di uscire da solo dal mezzo è stato aiutato dai Vigili del Fuoco, che hanno poi proceduto con la messa in sicurezza.

Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato l'uomo che era alla guida al pronto soccorso per le cure mediche del caso.