Biella, Borsa Internazionale del Turismo Accessibile, al via la seconda tavola rotonda FOTO

Gianni Ferrero di CPD apre la seconda tavola rotonda della mattinata. Come ci si pone nei confronti delle persone in difficoltà o con disabilità? "Senza paura e in modo molto semplice e diretto. E le strutture devono sensibilizzarsi sul fatto di non precludersi opportunità. E poi costruendo pacchetti su misura anche grazie alla collaborazione di Isitt e di Regione Piemonte".

Dopo di lui, Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Come interviene una fondazione di origine bancaria in questo argomento? Colombo si rivolge prima di tutto ai giovani in sala, dicendo che assistere ad un evento del genere non sia scontato e sicuramente arricchirà il bagaglio personale. E poi, sulla Fondazione: "Intanto in questo luogo, Città Studi, ci occupiamo di formazione e poi come possiamo intercettare il turismo accessibile? Ogni anno finanziamo 480 progetti e l'obiettivo è che questi progetti generino anche altro e magari proprio in questa direzione. A pochi metri da qui c'è Cascina Oremo, che sostiene il mondo dell'accessibilità e poi ci sono molti cammini finanziati che vengono utilizzati nel turismo "for all". Il tema dell'accessibilità ha bisogno di una grande organizzazione, di un'ottima connessione con gli operatori e di buone intuizioni come Cascina Oremo. La Fondazione Crb partecipa poi a Fondazione Biellezza che si occupa di accoglienza. La giornata di oggi è un bell'esempio di come il nostro territorio si stia muovendo con grande puntualità".

Francesca Carmagnola, Direttrice ITS Turismo e Attività Culturali Piemonte introduce e approfondisce il tema della formazione: "Gli operatori si stanno formando, però esiste una dimensione della formazione che è quella degli operatori del futuro, ovvero i ragazzi in sala, che già adesso devono imparare a creare dei prodotti turistici accessibili davvero. Con il PNNR si è avuta la possibilità di adeguare le strutture e ora il tema è quella di formare le persone su come mettere a terra questi investimenti. E poi, grazie ad un progetto di legge in atto, si dovrà imporre alle scuole di affrontare la tematica, strutturando la formazione scolastica come un tassello imprescindibile".





La seconda parte della seconda tavola rotonda, che si avvia alla conclusione, inizia con Simona Borsa, responsabile del progetto "Langhe dor All" del Consorzion Turistico Langhe Experience": "L'obiettivo trasversale di tutto ciò che il consorzio porta avanti è quello di mettere al centro la persona e costruire esperienze su misura. A questo ci si arriva per tappe. La prima è stata la formazione, per rendere gli operatori consapevoli di tutte le necessità e poi la seconda tappa, con sopralluoghi molto importanti che sono serviti a completare il lavoro e a creare il primo catalogo accessibile "Langhe for all". Al temine del suo intervento il video del progetto realizzato.

A chiudere i lavori del mattino la Direttrice di Trentino Marketing Visit Trentino Stefania Clemente, che ha raccontato lo stato dell'arte di una delle regioni a maggiore vocazione turistica del nostro Paese e ha introdotto il suo intervento con un video che spiega come la sensibilità e l'attenzione nei confronti del turismo accessibile sia cresciuta: "Le terre alte non sono accessibili per natura ma è necessario fare uno sforzo che non è fatto di rampe, di opere, ma di pensiero, che è l'elemento fondamentale per costruire accessibilità. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che in Trentino ci siamo prefissati? No in realtà, non ancora. Ma siamo arrivati a costruire un linguaggio un sentire. È un lavoro in corso che continua giorno per giorno. Non siamo arrivati all'obiettivo ma siamo una realtà attenta".