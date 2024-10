Città Studi, Borsa Internazionale del Turismo Accessibile: i saluti istituzionali FOTO

È iniziata questa mattina, venerdì 25 ottobre, la BITA 2024, la prima Borsa Internazionale del Turismo Accessibile. Alle ore 11.00 i rappresentanti hanno portato i saluti al pubblico dell’Auditorium di Città Studi e presto si terrà la prima tavola rotonda.

La nostra Presidente (GAL Montagne Biellesi) Francesca Delmastro Delle Vedove, nel suo intervento di benvenuto, fa gli onori di casa alla Borsa Internazionale del Turismo Accessibile: "Sono orgogliosa di questo evento e sono felice che la saletta sia ricca di giovani. Vedrete oggi un cambio sostanziale di marcia. Non si parlerà solo di una nicchia di turisti, ma di un vero e proprio elemento, il turismo accessibile, legato al business dei territori. È evidentemente una battaglia di civiltà, lo testimoniano anche i patrocini che abbiamo ottenuto, ma è soprattutto un racconto ai nostri operatori turistici che stanno comprendendo sempre più che parlare di turismo accessibile è un modo caratterizzante per fare turismo in modo imprenditoriale, per fare business. Ci sono molte strutture che stanno lavorando in questa direzione, io stesa ho realizzato nel mio comune una ferrata per non vedenti. Si stanno realizzando percorsi, accompagnamenti e il mondo della ricettività piemontese sta rispondendo con la propria parte. Sono felicissima di aver intrapreso questo percorso con Mèsenté, assieme ai GAL partner e con CPD, che ringrazio, e continueremo a seguire questo percorso perché è sicuramente un percorso vincente. Auguro buon lavoro a tutti".

Il primo saluto istituzionale è del Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino: "Un evento che porta civiltà, qualità di vita e lavoro: che sensibilizza su un tema importante, con interventi autorevoli e l'obiettivo di abbattere sempre più ogni barriera e consentirci di essere accoglienti per tutte le persone e i cittadini. Buon lavoro a tutti".

I saluti del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli: "Dobbiamo garantire una vita migliore a tutti, che tenga conto dei diritti fondamentali tra cui il diritto di andare in vacanza e godersi una vita sociale degna. Per questo sono certa che lavorare assieme, con tutti gli stakeholders, oltre a garantire la possibilità di spostarsi e divertirsi, sia anche un'opportunità di crescita".

I saluti del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: "Stiamo facendo passi in avanti sul tema dell'accessibilità del nostro Paese, delle nostre città, ma non siamo ancora ad un livello sufficiente, servono fondi e risorse". E ai giovani presenti in sala: "Portatevi sulle spalle il vostro compagno, il vostro amico, andate in quella direzione, con gentilezza".

A fare gli onori di casa durante i saluti istituzionali abbiamo il piacere dell'intervento del sindaco di Biella Marzio Olivero: "Le prospettive di cui oggi si parlerà interessano molto il nostro territorio, che sta cercando di trovare una via nuova per reinventarsi. Il turismo è un piano su cui stiamo insistendo per trovare una risposta alla riduzione della storica natura produttiva tessile. È evidente che siamo ancora in fase di progettazione e fra le migliori prassi e idee che ci sono su questo tema l'accessibilità è fra le principali. Ringrazio chi ha organizzato questo convegno a Biella e auguro a tutti buon lavoro".