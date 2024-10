Crono Trail Burcina: 229 atleti al via, soli contro il tempo. Foto e Video G. Chiarini per newsbiella.it

Il tempo uggioso non ha rovinato la festa dei runners che oggi si sono trovati ed hanno corso a Pollone la Crono Trail della Burcina, nata con la finalità di destinare il ricavato dell'evento di oggi all'acquisto di defibrillatori di ultima generazione. Per gli atleti partenza della gara individuale a cronometro alle 14.30 dai cancelli del parco sino alla torre, per un totale di 3.8 km con 225m di dislivello e partenze scaglionate ogni 30 secondi.

La Crono Trail si è inserita nella serie di eventi organizzati durante la giornata: un campetto di bici per i bimbi, il giro in e-bike per gli adulti, il pranzo in piazza San Rocco, la gara di bimbi dal cancello al laghetto del parco, village benefico.