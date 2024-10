Valdilana, 4 passi e 1 boccone è un successo di pubblico

Anche l’ottava edizione di 4 passi e 1 boccone, in programma lo scorso weekend, è stata un successo. I partecipanti sono stati deliziati da succulenti piatti in ogni tappa e accompagnati dalla divertente musica della Urban Swinger Band.

Ottima come sempre la collaborazione tra gli organizzatori: Amici del Parco Reda, Pasticceria Maniscalco Rainero, Arci Simone, Frazionisti di Premarcia, Frazione Molino di Crocemosso e Gruppo Alpini di Crocemosso, Gruppo Giovani e Parrocchie di Valle Mosso “Un particolare grazie alla Squadra AIB e PC di Valdilana odv per l’assistenza alla sicurezza, l'amico Saviolo Fiorista, la Pro Loco Crocemosso – commentano gli Amici del Parco Reda - Grazie anche a tutti i partecipanti per aver scelto di passare questa bella giornata autunnale scoprendo i sentieri del nostro territorio”.