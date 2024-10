Hidetoshi Omori, il Maestro dell’Animazione Giapponese a Fumetti al Ricetto, foto Davide Finatto per newsbiella.it

Hidetoshi Omori, noto anche con il nome d’arte Dan Kongōji, è una delle figure più rilevanti nel panorama dell’animazione giapponese. E nella giornata di oggi è stato il grande ospite d'onore a Fumetti al Ricetto, che oggi sabato 12 ottobre e domani animerà le rue del Ricetto.

Omori è stato il protagonista di un workshop esclusivo dove ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, condividendo le tecniche che lo hanno reso una leggenda.

In particolare il grande Maestro ha illustrato ai molti partecipanti come disegnare un robot “figo”, come lo ha definito lui stesso grazie al traduttore.

Fino alle 18 di oggi ci sarà la session firme delle stampe inedite